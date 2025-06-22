На Олега Зубкова напал лев

Следователи проводят проверку по факту нападения хищника на директора парка львов «Тайган».

Установлено, что вечером 22 июня во время кормления хищников лев напал на О.Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимаци

Следователем организована проверка на предмет статей 238 и 143 УК РФ. Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

«В настоящее время владелец парка «Тайган» Олег Зубков доставлен в ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница». Состояние пациента тяжелое, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В Белогорск направлены врачи службы санитарной авиации. После стабилизации состояния пациента планируется перевод в ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко», — сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Крым.