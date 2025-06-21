Зовут в Балаклаву на «Вечернюю зорю»

В Севастополе в субботу, 21 июня, впервые пройдет церемония «Вечерней зори» по традициям русской армии XIX века с участием военного оркестра в исторической форме, а также подразделений войск в исторических мундирах пехоты и флота.

Проект популяризации военной музыки России стартует в по инициативе Регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Севастополе при поддержке военного оркестра Севастопольского полка Росгвардии, военно-исторических объединений «Минский пехотный полк», «32-й флотский экипаж Черноморского флота», «Гренада» (Суздальский пехотный полк), Черноморского высшего военно-морского училища им.П.С.Нахимова, коллектива исторических танцев «Южный свет» и Агрофирмы «Золотая балка».

В программе — работа интерактивных площадок «Школа юного артиллериста» и «Лагерь русской армии», где можно будет увидеть образцы различных артиллерийских орудий, узнать их устройство, примерить на себя роль артиллеристов, а также ознакомиться с бытом и вооружением воинов-защитников Севастополя 1854-55 годов.

Мероприятие начнется в 17.00 в парке «Золотая балка» в Балаклаве, на ул.Крестовского, 66А и будет представлять сочетание выступлений военного оркестра в исторической форме 1855 года со строевыми приемами «Вечерней зори». Именно так называется этот древний исторический воинский ритуал, появившийся в России в самом начале XVIII столетия.

Программа мероприятия:

17.00 – Начало работы интерактивных площадок «Школа юного артиллериста» и «Лагерь русской армии»;

19.00 – Церемония «Вечерней зори» с участием реконструкторов и военного оркестра (центральная площадка парка);

19.30 – Выступление коллектива исторического танца «Южный свет»;

20.30 – Концертная программа военного оркестра Севастопольского полка Росгвардии (будет открыта для зрителей танцевальная площадка).