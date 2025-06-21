Задержаны по подозрению в совершении терактов

Двое мужчин поджигали релейные шкафы в Сакском районе. Их нашли и арестовали.

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали двоих крымчан, подозреваемых в совершении теракта на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.

Установлено, что 30-летний житель Сакского района и его ровесник из Евпатории подожгли релейные шкафы на железнодорожных путях в Сакском районе. Задержанные признались, что действовали по указанию сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, с которым поддерживали связь через мессенджер Telegram.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Задержанные арестованы.

В настоящее время ФСБ России проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к организации и исполнению данного преступления, а также его заказчиков.