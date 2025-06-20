В планах — стать физиком

Юноша поблагодарил своих учителей физики Ольгу Рогову, Марию Горнову и Михаила Дьячкова за помощь в подготовке к экзамену, а также свою семью за поддержку.

«Я вижу себя ученым в одной из фундаментальных областей физики», – поделился своими планами Р.Борисенко.

Молодой человек мечтает поступить в МФТИ — один из ведущих технических университетов страны. Выпускника поздравил губернатор Михаил Развожаев и пожелал ему успехов в поступлении в выбранный вуз.

В Севастополе получившие высший балл на ЕГЭ выпускники получают 50 тысяч рублей, а подготовившие их учителя — 100 тысяч. В случае с Р.Борисенко учительскую премию, вероятно, придется делить на троих.