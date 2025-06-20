В новый микрорайон на Сапун-горе вложат 180 млрд рублей

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, Alias Group вложит 180 миллиардов рублей в реализацию проекта комплексного развития территории в районе Сапун-горы.

«Это колоссальные инвестиции, я уверен, что этот проект станет новым словом в жилищном строительстве», — написал губернатор в своем телеграм-канале после подписания документа.

Срок реализации проекта — 14 лет. Предусмотрено возведение многофункционального жилого комплекса с кварталами бизнес- и комфорт-класса в средиземноморской архитектуре на 26 тысяч жителей. В районе появится насыщенная социальная и коммерческая инфраструктура: три школы, шесть детских садов, поликлиники, торговый центр, бизнес-центр.

«Мы разрабатывали этот проект с учетом специфики Севастополя, уделяли ему максимальное внимание с точки зрения и архитектуры, и насыщенности: спортивной, социальной инфраструктуры. Чтобы все потребности жителей не только этого комплекса, но и близлежащих территорий были удовлетворены», — прокомментировал намерение Б.Юнанов.

Общая площадь земельного участка — 126,7 га. Жилая площадь нового микрорайона — 777 тысяч кв.м. В нем планируется квартальная застройка преимущественно среднеэтажными жилыми домами. Концепция каждого квартала связана с особенностями локации: мореходство и флот, подводный мир и бухты, виноградники и цитрусовые сады, ремесла, история, природа. Для досуга жителей возведут комьюнити-центр, амфитеатр с концертной площадкой, рестораны в коллаборациях с местными винодельнями, открытые бассейны, центральный променад со спортивными и развлекательными маршрутами протяженностью более 4 км, терренкуры в зеленых зонах. Не менее 5% квартир по КРТ будет передано городу, сообщается на сайте Alias Group.

Напомним, что городские власти отдали под КРТ два надела общей площадью 188 гектара возле мемориального комплекса на Сапун-горе, вдоль шоссе Генерала Моргунова. Это сельхозземли бывшего совхоза «Севастопольский». Вероятно, Alias Group будет комплексно осваивать территорию «Сапун-гора-2» площадью в 147,8 га.