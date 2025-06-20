Троллейбус №5 вернут на центральное кольцо

С 1 июля троллейбус №5 изменит схему движения и опять будет делать кольцо по Ленина, Нахимова и Большой Морской.

Из-за перекрытия проезда по ул.Адмирала Октябрьского с февраля «пятерка» ходит по крайне укороченному маршруту: от ул.Токарева по ул.Толстого до пл.Восставших.

Как сообщили в департаменте транспорта Севастополя, на корректировку маршрута пришлось пойти из-за обращений жителей района Матюшенко. В голосовании, устроенном в мае в соцсети, приняли участие почти 900 человек. Три четверти из них проголосовали за изменение маршрута, поэтому с 1 июля «пятерка» пойдет по длинному пути — через центральное кольцо города.

В связи с изменением схемы движения будут отменены ранее введенные бесплатные пересадки по маршрутным связкам: троллейбус №5 и троллейбус №10, автобус №5 и троллейбус №10.

При этом сохраняется бесплатная пересадка между автобусом №5 и троллейбусом №5.

Автобус №5 вернется к прежней схеме без заезда на остановку «Севэлектроавтотранс».