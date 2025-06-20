Севастополь не попал в топ Национального рейтинга инвестиционного климата

Республика Крым в этом году с пятого места переместилась на седьмое, а Севастополя в рейтинге лидеров нет.

Год назад город занимал 13 место наряду с Саратовской, Новосибирской и Кемеровской областями.

В ходе Петербургского международного экономического форума презентовали итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который ежегодно формирует Агентство стратегических исследований (АСИ).

Рейтинг возглавила Москва, второе место у Нижегородской области и Республики Татарстан. Москва и Татарстан удерживают первые позиции с 2019 года. На третьем месте расположились Московская область и Республика Башкортостан. На четвертой строчке — Сахалинская и Тюменская области. Пятерку рейтинга закрывают Калужская, Смоленская и Челябинская области.

Шестое место у Санкт-Петербурга. Седьмое делят Республика Крым, Воронежская область и Краснодарский край. На восьмой строке Липецкая область и Чеченская Республика. Девятое место занимают Новгородская и Магаданская область, а также Республика Мордовия, этот регион поднялся сразу на две ступени. Топ-10 замыкают Свердловская и Саратовская области.

Севастополь, как и в прошлом году, попал лишь в список субъектов-лидеров по отдельным направлениям. Достижения города оценены в направлении «Инфраструктура, технологии и связь».

В 2025 году методология составления рейтинга была обновлена. Теперь исследование учитывает вместо 70 более сотни показателей по восьми направлениям и 28 факторам.