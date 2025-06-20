Подписанные на ПМЭФ соглашения помогут развитию Севморзавода
Заключенные на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашения будут способствовать развитию Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе (Севморзавода), который многие десятилетия являлся градообразующим предприятием.
«Уверенность в том, что судоремонт в формате нашего завода имени Орджоникидзе будет восстановлен — это принципиальная позиция. Для меня, как для губернатора Севастополя, непреложный аргумент заключается в том, что завод мы утратить не имеем права. Уже сегодня мы сделали очень значимый вклад, я очень на него рассчитываю: мы подписали соглашение с Федеральным агентством морского и речного транспорта, ФГУП «Росморпорт» и инвестором, компанией «Авал», — рассказал М.Развожаев ТАСС в ходе ПМЭФ.
Он пояснил, что в рамках соглашения будет развиваться портовая инфраструктура в Камышовой бухте Севастополя, а это неизбежно создаст потребность в услугах судоремонта.
«Судоремонт — это неотъемлемая часть всей этой деятельности. Мы понимаем, что контейнеровозы, балкеры, зерновозы и другие суда кто-то должен обслуживать, доковать и приводить в порядок. Мы понимаем, что рабочий, постоянно действующий порт без судоремонта — как человек без одной руки. Поэтому здесь будем продолжать работу и обсуждение, каким образом [заводу] пережить трудные переходные времена, не утеряв базовые компетенции, важные для города», — подчеркнул губернатор.
Ситуация с Севморзаводом
Севастопольский морской завод до распада СССР был крупнейшим предприятием города, где трудились тысячи севастопольцев, однако когда Крымский полуостров находился в составе Украины, оно было практически доведено до банкротства.
М.Развожаев напомнил, что предприятие — это не только высококвалифицированные специалисты, но и уникальная производственная база. После воссоединения Крыма с Россией завод был интегрирован в структуру Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Она начала работу по его модернизации, предлагались несколько концепций развития, однако по ряду причин масштабные планы так и не были реализованы. При этом завод не простаивал: он занимался текущими заказами, в основном связанными с судоремонтом, в том числе и военных кораблей.
«Вы знаете, что ВТБ получил в управление ОСК. Мы постоянно на связи с руководством корпорации, сейчас определяются с тем, какую стратегию [развития предприятия] выбрать. И мне кажется, с учетом основательности ВТБ и Андрея Леонидовича Костина это будет все-таки какое-то решение рациональное и реальное, реалистичное. Конечно, мы будем его обсуждать», — подчеркнул губернатор Севастополя.
О форуме
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме будут работать тематические зоны «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.