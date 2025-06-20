Подписанные на ПМЭФ соглашения помогут развитию Севморзавода

«Уверенность в том, что судоремонт в формате нашего завода имени Орджоникидзе будет восстановлен — это принципиальная позиция. Для меня, как для губернатора Севастополя, непреложный аргумент заключается в том, что завод мы утратить не имеем права. Уже сегодня мы сделали очень значимый вклад, я очень на него рассчитываю: мы подписали соглашение с Федеральным агентством морского и речного транспорта, ФГУП «Росморпорт» и инвестором, компанией «Авал», — рассказал М.Развожаев ТАСС в ходе ПМЭФ.

Он пояснил, что в рамках соглашения будет развиваться портовая инфраструктура в Камышовой бухте Севастополя, а это неизбежно создаст потребность в услугах судоремонта.

«Судоремонт — это неотъемлемая часть всей этой деятельности. Мы понимаем, что контейнеровозы, балкеры, зерновозы и другие суда кто-то должен обслуживать, доковать и приводить в порядок. Мы понимаем, что рабочий, постоянно действующий порт без судоремонта — как человек без одной руки. Поэтому здесь будем продолжать работу и обсуждение, каким образом [заводу] пережить трудные переходные времена, не утеряв базовые компетенции, важные для города», — подчеркнул губернатор.

Ситуация с Севморзаводом

Севастопольский морской завод до распада СССР был крупнейшим предприятием города, где трудились тысячи севастопольцев, однако когда Крымский полуостров находился в составе Украины, оно было практически доведено до банкротства.

М.Развожаев напомнил, что предприятие — это не только высококвалифицированные специалисты, но и уникальная производственная база. После воссоединения Крыма с Россией завод был интегрирован в структуру Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Она начала работу по его модернизации, предлагались несколько концепций развития, однако по ряду причин масштабные планы так и не были реализованы. При этом завод не простаивал: он занимался текущими заказами, в основном связанными с судоремонтом, в том числе и военных кораблей.

«Вы знаете, что ВТБ получил в управление ОСК. Мы постоянно на связи с руководством корпорации, сейчас определяются с тем, какую стратегию [развития предприятия] выбрать. И мне кажется, с учетом основательности ВТБ и Андрея Леонидовича Костина это будет все-таки какое-то решение рациональное и реальное, реалистичное. Конечно, мы будем его обсуждать», — подчеркнул губернатор Севастополя.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме будут работать тематические зоны «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».

Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.