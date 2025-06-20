Началась подготовка к строительству обхода Мариуполя

Для развития федеральной трассы Р-280 «Новороссия» в ДНР предусмотрено строительство автодорожного обхода Мариуполя. Уже заключен контракт и специалисты приступили к подготовительным работам.

Проект обхода Мариуполя предусматривает строительство шести разноуровневых транспортных развязок, 14 путепроводов и трёх мостов. Для безопасности движения встречные транспортные потоки разделят барьерным ограждением, а на всём протяжении маршрута запланировано устройство наружного электроосвещения. Завершить строительство объекта планируют до конца 2028 года.

«Начинаются подготовительные работы и в рамках строительства автодорожного обхода Мариуполя протяженностью более 30 км. Он позволит не только увеличить пропускную способность в три раза — до 40 тысяч автомобилей в сутки, но и значительно сократить время поездок. Кроме того, улучшится качество жизни местных жителей за счет снижения уровня шума и загрязнения», — сообщил заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Федеральная трасса Р-280 «Новороссия» — одно из важных направлений юга страны — сухопутный путь в Крым. В прошлом году трассу начали поэтапно расширять. И от границы Ростовской области до Мариуполя — это 37 км — она стала полностью четырехполосной. В настоящее время расширяют участок в 70 км — от Мариуполя до границы с Запорожской областью и далее до Бердянска.