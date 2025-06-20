Лес загорелся из-за окурка

В районе Юхариной балки пожар тушили три часа. Причина возгорания уже известна: неосторожность неустановленных лиц при курении.

Информация о том, что в районе улицы Лесхозная горит лес, поступила 19 июня в 15.31. К месту прибыли пожарные команды МЧС России, лесхоза, флота, автоцистерны предприятия «Севавтодор» — всего 30 специалистов и 11 единиц техники.

Существовала угроза распространения пламени на жилые дома поблизости. Благодаря слаженным действиям такое развитие ситуации удалось предотвратить.

С помощью пожарных стволов и ранцевых установок тушения огонь одолели в кратчайший срок. Погибших, пострадавших нет.

ГУ МЧС России по Севастополю напоминает, что в городе из-за сухой погоды с 16 июня действует особый противопожарный режим.