Ходить в лес запретили

В Севастополе до 9 июля введен запрет на посещение лесов.

На всей территории Севастопольского лесничества введен запрет на посещение лесов. Это связано с высоким риском возникновения пожаров. Соответствующее решение принято 19 июня департаментом природных ресурсов и экологии.

Проход и проезд через лес останется открытым только для людей, которым необходимо добраться домой или на дачу, сообщили в Севприроднадзоре.

Отдых разрешен только в урочищах «Торопова Дача», «Аязьма», «Турецкая поляна», «Золотой пляж», «Ближний пляж», в местах отдыха «Алсу», «Узунджа», «Парк 35-летия Победы» и «III кордон».

Использование мангальных зон разрешено исключительно на территории мест отдыха урочище «Торопова Дача», урочище «Аязьма» и «Турецкая поляна».

Большая севастопольская тропа будет закрыта на период действия запрета. Исключение сделано только для участка от Балаклавы до туристической стоянки «Аязьма» («Инжир»).

В период ограничений запрещено:

— разведение открытого огня, разжигание мангалов, жаровен, электрических и газовых плит, примусов и тому подобных устройств;

— запуск пиротехнических изделий, проведение сельскохозяйственных палов, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора;

— устройство туристических стоянок, палаточных лагерей, оборудование мест отдыха.