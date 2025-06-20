Дело бюро судебно-медицинской экспертизы передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении должностных лиц ГБУЗС «Севастопольское городское бюро судебно-медицинской экспертизы». Бывший начальник учреждения и заведующий отделом обвиняются в получении взяток в особо крупном размере, санитары — в даче взяток своему руководству в особо крупном размере.

Установлено, что с января 2023 по июль 2024 года действующий на тот момент руководитель бюро СМЭ и заведующий отделом получали взятки от санитаров отдела судебно-медицинской экспертизы трупов за общее покровительство и попустительство по службе. Деньги передавались начальству за негласное разрешение получать плату от родственников умерших за навязанные услуги по бальзамированию и макияжу тел, которые доставлялись в бюро для проведения СМЭ. Стоимость своих услуг санитары оценивали, исходя из материального положения обратившихся к ним граждан.

За указанный период начальник бюро СМЭ и заведующий отделом получили от двух санитаров взятки на общую сумму свыше 4,3 млн рублей.

Коррупционные действия должностных лиц были выявлены и пресечены сотрудниками органов ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии.

Следствием проведен значительный объем работы: допрошен широкий круг лиц, проведены многочисленные экспертизы, обыски по местам работы и жительства фигурантов, двое из которых свою вину признали в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.