Жители Подгорного боятся, что их дома смоет паводком

Глава Следственного комитета поручил доложить ему о ходе проверки по обращению жителей Севастополя о нарушении их прав.

Инициативная группа жителей села Подгорное в Байдарской долине опубликовала в соцсетях видеообращение к Председателю СК России Александру Бастрыкину, в котором просит проверить правомерность выделения в 2024 году земельных участков и разрешения на застройку под индивидуальное жилищное строительство вблизи их поселка.

Отмечается, что в населенном пункте для обеспечения отвода дождевых и талых вод устроены водосточные каналы, проходящие по лесополосе между улицами, которые играют ключевую роль в поддержании уровня воды в Чернореченском водохранилище. Жители обеспокоены, что застройка может привести к серьезным негативным последствиям.

Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту проводится доследственная проверка по статье «Халатность».

Руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю поручено доложить о ходе проверки и по доводам обращения.