В СевГУ стартует приемная кампания

Абитуриентов предупреждают о новых условиях поступления на целевое и платное обучение, изменениях в правилах подачи документов, расширении прав для участников СВО и их детей.

В Севастопольском государственном университете 20 июня стартует основной этап приемной кампании на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и обучение в колледже. Прием документов в лицей-предуниверсарий начнется 1 июля. Вуз предлагает абитуриентам более 80 программ бакалавриата и 60 программ магистратуры по гуманитарным, техническим, естественно-научным, медицинским и юридическим направлениям, сообщила пресс-служба СевГУ.

Наиболее востребованные в этом году направления — атомные станции, педагогическое образование, юриспруденция, многопрофильное направление «Информационные системы и технологии», рассказал ответственный секретарь приемной комиссии СевГУ Александр Митус. К популярным гуманитарным относятся психология, политология, журналистика, реклама и связи с общественностью.

Новые правила целевого приема

В этом году изменился механизм целевого приема. Теперь предприятия размещают свои заявки на единой цифровой платформе «Работа в России». Если раньше абитуриент приходил в приемную комиссию с договором, сейчас он может видеть предложения работодателей, подавая документы через «Госуслуги». Целевые места есть практически на всех направлениях, где предусмотрено бюджетное обучение. Кроме того, поступающие на целевое обучение могут получить дополнительные пять баллов к 10 баллам за индивидуальные достижения.

Спецквота для участников СВО

Расширены права для участников СВО и их детей. Для них выделяется специальная квота в размере 10 % бюджетных мест. В прошлом году сами участники СВО и их дети имели право на сдачу вступительных испытаний только в рамках квоты. С этого года они смогут поступать по внутренним экзаменам и на общие бюджетные места по общему конкурсу. Если хотят поступить на внебюджет, раньше нужны были результаты ЕГЭ, теперь можно просто сдать внутренние экзамены.

Внебюджетные места

Сохраняются ужесточившиеся ранее правила приёма на внебюджетные места, количество которых строго регламентировано. С этого года президент и Министерство науки и высшего образования акцентировали внимание на том, что следует более внимательно относиться к приёму на внебюджет. Очень часто вузы принимали на внебюджет людей, которые сдали ЕГЭ на минимальные баллы. Теперь и на платное отделение возможен конкурс.

Азовский морской институт

В этом году университет проводит полноценный набор в Азовский морской институт — филиал СевГУ в Мариуполе. Пока только на внебюджетные места — морские специальности очной и заочной форм обучения.

Ключевые даты и способы подачи документов

Внутренние вступительные испытания в университете пройдут в два этапа: первый — в конце июня, основной — с 16 по 25 июля. Подать документы можно лично в приёмную комиссию по адресу: Севастополь, ул.Университетская, 33, в Мариуполе — ул.Черноморская, 19а, а также через портал «Госуслуги», почтовым отправлением или через личный кабинет абитуриента на сайте университета.