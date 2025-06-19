Ученые пересчитают хамсу и тюльку в Азовском море

На базе собранных в экспедиции материалов будет рекомендован объем рыбного промысла.

Сотрудники Азово-Черноморского филиала Государственного научного центра Российской Федерации «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) на малом рыболовном сейнере-траулере «Бердянец» отправились в морскую экспедицию с целью оценить водные биологические ресурсы Азовского моря — хамсы и тюльки и других промысловых рыб. Они проведут ихтиологические, гидробиологические, гидрологические исследования и оценят сезонную динамику климата.

Данные о масштабах и эффективности нереста — ценные сведения о состоянии популяции конкретного вида рыб и о том, как будет меняться ее численность в течение нескольких лет. Эти данные позволяют прогнозировать уровень рыбных запасов и размер будущих уловов.

Особую важность исследования приобретают в условиях осолонения Азовского моря. Рост солености оказывает существенное влияние на состояние запасов, эффективность нереста и выживаемость молоди тюльки, хамсы и других видов рыб.

В рамках научной экспедиции специалисты на 50 контрольных станциях соберут образцы ихтиопланктона для анализа его разнообразия, распределения и численности. Возьмут гидрологические пробы на соленость, температуру, прозрачность, цвет, состояние поверхности моря, направления и скорости течения, а также дадут оценку кормовой базе рыб.