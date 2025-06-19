Руководитель торгового комплекса пытался дать взятку сотруднику ФСБ

Житель города Саки, 1979 года рождения был задержан с поличным при попытке дать взятку в крупном размере сотруднику спецслужбы.

Сотрудники ФСБ некоторое время «вели» руководителя торгового центра, подозревая его в мошенничестве — хищении денежных средств. Материалы уже собирались передавать в МВД, но предприниматель в ходе встречи с оперативным сотрудником предложил ему за взятку помочь аннулировать результат оперативно-розыскных мероприятий. Упакованные в коробку из-под алкоголя 500 тысяч рублей он положил на заднее сидение автомобиля оперативника. В этот момент предпринимателя и задержали.

Свою вину фигурант признал в полном объеме. Расследование уголовного дела продолжается. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Санкция статьи за дачу взятки в крупном размере предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.