Приехали грабить женщин и угонять автомобили

Пара рецидивистов из Челябинска за два дня в Севастополе ограбила троих прохожих, угнала автомобиль, а два — повредила.

Предварительно установлено, что 42-летний житель Челябинска на улицах Ленинского и Гагаринского района города подходил к случайным женщинам и открыто похищал у них украшения и ценные вещи. Так, он успел ограбить 39-летнюю местную жительницу, которая лишилась золотых серёжек стоимостью почти 69 тысяч рублей, и 22-летнюю девушку, у которой злоумышленник отобрал мобильный телефон стоимость восемь тысяч рублей. 40-летней жительнице города повезло – грабитель попытался сорвать с руки золотой браслет стоимостью 150 тысяч рублей, но его попытка не увенчалась успехом и он скрылся.

Вместе со своим 30-летним земляком «гастролёр» похитил из моторного отсека автомобиля ВАЗ-2106 аккумулятор и зеркало заднего вида, угнал ВАЗ-21011 и разбил стекла автомобиля Volkswagen в поисках ценностей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемых. В отношении них возбуждеы уголовные дела по статьям грабеж, кража, повреждение и угон автомобиля.

Полиция проверяет причастность задержанных к другим преступлениям на территории города, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.