Подписано соглашение по реконструкции морского порта в Севастополе

Компания «АВАЛ» намерена вложить два миллиарда рублей в развитие морского порта в бухте Камышовой. И это только на первом этапе.

«Один из важнейших документов, подписанных сегодня на ПМЭФ — соглашение по реконструкции морского порта в Севастополе», — сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Документ на Международном экономическом форуме в Петербурге 19 июня подписали руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко, генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин, глава Севастополя М.Развожаев и инвестор — генеральный директор стивидорной компании «АВАЛ» Игорь Чистяков.

Как объяснил губернатор, реализация займет несколько лет. На первом этапе (2025-26 годы) инвестор планирует вложить порядка двух миллиардов в полное обновление инфраструктуры, создать площадки для современных технологических решений, чтобы Севастополь снова стал полноценным действующим портом. Инвестиции будут не только частными: деньги в модернизацию порта в Камышовой бухте вложит и федеральное агентство.

Второй этап реконструкции продлится до 2030 года.

«Как только будут сняты санкционные ограничения, порт заработает в полную силу, но уже сейчас, по оценкам коллег, есть перспективы для того, чтобы уже начинать работу», — уверен губернатор.

Стивидорная компания «АВАЛ» основана в сентябре 2015 году с уставным капиталом в один миллиард рублей. Сведения об учредителях не разглашаются. Главный офис компании находится в Москве, а перевалочные мощности — на бывшем зерновом терминале стивидорной компании «Авлита» на Северной стороне Севастополя.