Отомстила бывшему мужу

Жительница Севастополя подозревается в незаконном распространении порнографии, сообщила пресс-служба городского управления МВД.

Желание отомстить бывшему мужу толкнуло 44-летнюю женщину на преступление. После развода мобильный номер супруга оставался оформленным на ее имя. Восстановив доступ к сим-карте, женщина вошла в его аккаунты в соцсетях и обнаружила приватные видео интимного характера с его участием. Не сумев сдержать эмоций, бывшая жена отправила найденный компромат всем контактам из телефонной книги бывшего.

Когда на телефон мужчины начали поступать сообщения от удивленных знакомых, он понял, как стал жертвой преступления, и обратился в полицию.

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Севастополю задержали его бывшую жену. Ее действия подпадают под статью «Незаконное распространение порнографических материалов, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Собранные по факту правонарушения материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.