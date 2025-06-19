На грант помогут встать с дивана

Севастопольские некоммерческие организации стали победителями второго конкурса Фонда президентских грантов. В общей сложности 14 НКО на реализацию своих проектов получат 25 миллионов рублей.

Самый крупный грант достался Православному приходу Свято-Никольского храма. На реализацию проекта «Забвению не подлежат» он получил 4,3 млн руб. на сохранение памяти о героях Первой обороны Севастополя и создание Молодежного патриотического центра. Волонтеры займутся уборкой и благоустройством территории мемориального кладбища, систематизацией информации о захоронениях, оцифровкой документов.

Некоммерческая организация «Школа будущих командиров» на юнармейский проект «Юный защитник Отечества» выиграла 2,9 млн руб. Ее проект объединяет учащихся школ и средне-специальных учебных заведений Севастополя и новых регионов, находящихся на отдыхе в детском оздоровительном лагере «Ласпи». Ребята освоят азы морского дела, познакомятся с военно-морскими специальностями, научатся ходить на шлюпке на веслах и под парусом, а также посетят памятные мероприятия, посвященные героям СВО.

Совет отцов Севастополя получил 2,7 млн рублей на проект «Центр активного долголетия «РеСтарт». Общественники займутся профилактикой когнитивных нарушений у людей старше 55 лет, поддержание их трудовой и социальной активности.

Проект «АнтиДиван» от Центра инклюзивной культуры выиграл 2,7 млн руб. Проект направлен на создание условий для повышения физической и социальной активности людей с инвалидностью и без. Через организацию регулярных спортивных, оздоровительных и трудовых мероприятий, а также пропаганду здорового образа жизни в социальных сетях, проект поспособствует инклюзивному общению, раскроет потенциал людей с ОВЗ и сформирует культуру здорового и активного долголетия.

Центр духовно-патриотического просвещения им.Адмирала флота П.С.Нахимова потратит грантовые 2,6 млн рублей на проект «Честь и верность. Адмирал Владимир Корнилов» для вовлечения детей, подростков и молодежи в интерактивный познавательный процесс изучения героического прошлого героя Первой обороны Севастополя. Участникам предложат творческие конкурсы, интерактивные игры, лекции и тематические экскурсии.

Общественная организация по поддержке семей с детьми-инвалидами «Равные возможности» получила два миллиона рублей на проект «В центре внимания». Общественники собираются оказывать психологическую помощь нормотипичным детям, воспитывающимся в семьях, где есть ребенок с инвалидностью.

«Институт семейной педагогики» до конца года за грант в 1,7 млн рублей проведет «Звонок на перемену-2.0». Это проект по оказанию поддержки 40 педагогам из Горловки. Учителя из новых регионов имеют психологические проблемы вследствие проживания и работы в городе, находящемся в течение девяти лет под непрерывным обстрелом украинских боевиков.

Организация по возрождению и сохранению ремесел и народных промыслов «Живая Русь» за 1,3 млн руб реализует проект «Отечество у нас одно — это Россия!». Активисты будут воспитывать у школьников уважительное и доброжелательное отношение к людям разных национальностей. Дружбу народов будут укреплять через изучение традиций, ремёсел, фольклора, а также — просветительские занятия.

Еще пять некоммерческих организаций получили гранты менее одного миллиона рублей. Так Русский центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций сможет воплотить в жизнь проект «Со-действие», направленный на получение навыков по формированию и развитию НКО.

Центр социально-культурных инициатив «Вектор добра» в рамках конкурса буктрейлеров «Великие люди Великой страны!» научит создавать рекламные видеоролики по книгам.

Центр социального и культурного развития «Долголетие» предоставит пенсионерам, многодетным, семьям с детьми-инвалидами, вынужденным переселенцам бесплатные юридические консультации.

Центр социально-культурных инициатив «Ника» сможет реализовать наставнический проект «Уроки живой истории в активностях ветеранов». В рамках проекта будет сформирована агитбригада, которая отправится с патриотической программой по городским и сельским школам Севастополя.

Некоммерческая организация «Белая трость Севастополь» реализует проект «Шаг навстречу» по обучению медицинских работников и студентов навыкам корректного и уважительного взаимодействия с людьми с инвалидностью, учитывающее их индивидуальные потребности и особенности.

Центр социальных и творческий инициатив «Жизнь» в рамках проекта «Будь свободным!» проведет специальные терапевтические занятия для осужденных, находящихся в исправительных колониях и ищущих пути выздоровления от наркомании и алкоголизма.

Победителей второго конкурса 2025 года определили 17 июня на заседании Координационного комитета фонда. На финансовую поддержку претендовали 10882 проекта из всех 89 регионов страны. Победителями стали 1640 социально ориентированных некоммерческих организаций. На реализацию их проектов Фонд президентских грантов направит 4,2 млрд рублей.