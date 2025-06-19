В России принят закон о защите русского языка. Теперь использование англицизмов будет ограничено на законодательном уровне.

Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве. В нем закреплены гарантии сохранения культурной самобытности всех народов и этнических общностей, этнокультурного и языкового многообразия.

Документ устанавливает, что информация для потребителей должна быть на русском языке. Так с марта 2026 года вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах должны быть написаны на русском языке. Допускается также их дублирование на языках народов России или на иностранных языках, но русский текст всегда должен быть основным и наиболее заметным.

Запрещается присвоение жилым комплексам и микрорайонам названий с иностранной фонетикой. Исключения предусмотрены для фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, а также случаев, регулируемых федеральными законами или техническими регламентами.

Как было отмечено, основная цель нововведений — сделать общественную информацию доступной и понятной для всех россиян.