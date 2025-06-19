Дороги к морю будут асфальтировать

Такое поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов в ходе рабочей поездки по населенным пунктам Бахчисарайского района.

Руководитель республики время от времени посещает крымские поселения для выявления острых вопросов. Как он сам заявляет, в приоритете — объекты, по которым нужно принимать оперативные решения.

«В прибрежной зоне Бахчисарайского района все дороги, ведущие к морю, должны быть заасфальтированы», — написал в социальных сетях руководитель региона.

Он обратил внимание глав других муниципалитетов на необходимость создания в курортной зоне комфортных условий как для гостей, так и для местных жителей. А от собственников пансионатов и санаториев потребовал привести в порядок и прилегающие территории.

После выезда в село Песчаное, по поручению главы Крыма возле обновленной набережной в ближайшее время должна появиться асфальтированная парковка. На эти цели выделят 10 млн рублей.

Кроме этого С.Аксенов попросил ускорить проектные работы по ремонту единственной дороги к морю в селе Береговое и просчитать варианты укрепления береговой линии, поскольку часть пляжа остается недоступной для отдыхающих из-за угрозы обвала грунта.