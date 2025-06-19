Агент украинской разведки должен был взорвать вертолет

Вынесен обвинительный приговор жителю Севастополя, задержанному по подозрению в приготовлении к террористическому акту по заданию украинской спецслужбы.

Установлено, что в апреле 2022 года 36-летнего мужчину завербовали через переписку в интернет-мессенджере. По заданию военной разведки Украины он установил камеры наблюдения за военными объектами в районе Красноперекопска, Джанкоя и Крымского моста. Для закупки оборудования ему перечислили около тысячи долларов.

Следующим заданием — был подрыв вертолета на одном из военных аэродромов в Севастополе. В тайнике агент нашел замаскированные в электроплитке взрывчатые вещества и взрывные устройства: бризантное пластичное взрывчатое вещество на основе гексогена иностранного производства общей массой около 2 кг, электродетонатор и электровоспламенитель. Из этих компонентов он должен был изготовить взрывное устройство и подорвать цель. Но агента задержали сотрудники ФСБ.

Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в государственной измене, приготовлении к совершению теракта. С учетом назначенного ранее наказания за незаконные действия с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, подсудимый приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а также ограничению свободны на один год и 400 тысяч рублей штрафа.

Приговор не вступил в законную силу, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.