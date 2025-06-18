Знают русский язык на 100 баллов

Опубликованы результаты ЕГЭ по русскому языку. Три выпускника севастопольских школ получили высший балл по этому предмету.

100 баллов — у Екатерины-Марии Барановской, выпускницы лицея-предуниверсария СевГУ. Такой же результат получила Любовь Никитенко, из гимназии №1 им.Пушкина, а экзамен по математике она сдала на 90 баллов. Платон Чернявский, выпускник филиала Нахимовского военно-морского училища также продемонстрировал великолепное знание русского языка.

«Успех ребят — это результат упорного труда, таланта и, безусловно, отличной работы преподавателей», — отметил Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Всего же по стране ЕГЭ с максимальным результатом сдали 5780 человек. Но число 100-балльников будет расти, так как впереди резервные дни и возможность пересдачи, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Уже известно как минимум об одном школьнике из Москвы, который сдал ЕГЭ в этом году на максимальные 400 баллов.

Поощряют деньгами

В Севастополе с 2024 года выпускники получают по 50 тысяч рублей за каждый предмет, по которому получили 100 баллов на ЕГЭ. А их учителя — по 100 тысяч рублей за каждого такого ученика по соответствующему предмету.

Премии для учеников и учителей являются формой поощрения за высокие достижения в образовании.