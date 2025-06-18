В Севастополе построят реплику яхты адмирала Лазарева

Учебно-парусное судно — реплику личной яхты адмирала Михаила Лазарева «Ореанда» планируют построить при поддержке Фонда президентских грантов и меценатов в Севастополе в 2026-2027 годах для обучения курсантов и кадет училищ и школ морской направленности.

«За 16 месяцев планируем построить яхту, запустить, подготовить и обучить детей, выполнить всю программу, которая у нас расписана из 18 мероприятий. Это будет знаковый проект для Севастополя, для всего флота», — сообщил ТАСС председатель Совета Клуба яхтенных капитанов «Севастопольской кают-компании» Сергей Сологуб.

Реплику одного из самых известных кораблей Черноморского флота XIX столетия планируют использовать для учебы и практических занятий. Так, воспитанники Нахимовского военно-морского училища, курсанты Севастопольской детской морской флотилии, кадеты Кадетского корпуса СК РФ, юные моряки в возрасте от 12-18 лет смогут пройти практику, изучить такелажное дело в процессе постройки судна. Для этого используют собственную севастопольскую верфь.

«Яхта будет строиться в открытом виде, это можно будет наблюдать с берега», — отметил собеседник агентства.

Собственное учебно-парусное судно поможет наладить в городе морскую практику и обучение желающих основным навыкам морского дела. При посещении яхты школьников будут также знакомить с устройством парусного судна, обучать практическим навыкам судовождения, умению работать с парусами, судовым рангоутом. На примере главной яхты адмирала Лазарева желающие смогут больше узнать об истории Российского военно-морского флота и истории зарождения русского Императорского парусного спорта. Также судно планируют использовать для учебных морских походов по маршруту Севастополь – Балаклава – Мрия – Артек – Ялта – Севастополь.

«Проект «Ореанда» решает проблему наличия учебного парусного судна, на котором тысячи детей и подростков могли бы учиться морскому делу, осваивать азы морских профессий и готовить себя к службе Отечеству на флоте», — добавил С.Сологуб.