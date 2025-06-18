В Евпатории проведут выставку-ярмарку крымских сувениров
Итоги Первого конкурса сувенирной продукции «Крымский сувенир» подведут 20-21 июня в Евпатории на маршруте «Малый Иерусалим» выставкой-ярмаркой лучших работ.
Более сотни участников представят сувениры — от традиционных изделий народных промыслов до современных дизайнерских решений. В рамках выставки с 10 утра будут проходить мастер-классы, в том числе по изготовлению глиняных игрушек, изделий из эпоксидной смолы, букетов и купажей из крымских трав и др., сообщили в Минкурортов и туризма Крыма.
На ярмарке будет устроена и дегустация крымских блюд. Гостям предложат плов из улиток, морепродукты, квас из горных трав, мангальное меню и многое другое.
В пятницу, 20 июня в Евпатории также презентуют проект «В Крыму ЕСТЬ». Члены Межведомственной группы по развитию гастрономической индустрии полуострова проведут семинар по разработке, тестированию и внедрению крымского меню на основе Реестра крымских локальных продуктов и их поставщиков и производителей. Минтуризма обещает, что уже в октябре подведет первые итоги проекта на гастрономическом фестивале.