Склон на улице Героев Севастополя закрыли черной сеткой

Для предотвращения дальнейшего разрушения скалы над дорогой использовали специальное сетчатое покрытие с подложкой из геосинтетического полотна. Ни заказчика, ни подрядчика его черный цвет не смущает.

— Черная подложка остается. Но далее на нее будет осуществлен гидропосев — все затянется травой и будет зеленое... Кроме того, много мелких частиц проходят через сетчатую ячейку, а нижняя подложка защитит от выброса нижних камней», — аргументирует такое инженерное решение директор ГКУ «Дирекция по развитию транспортной инфраструктуры города Севастополя» Владимир Давыдченко — заказчик работ.

Директор компании-подрядчика «Высота» Алексей Коченев считает, что подстилающий слой на этой скале можно было не делать, но без металлической сетки все равно не обойтись.

— В любом случае мы делаем работу по проекту, где указан гидропосев. А гидропосев невозможно нанести на скалу — он должен с чем-то сцепляться. Сетка как раз защищает семена от птиц, а также удерживает выпадение грунта, — объяснил А.Коченев, но тут же поменял свое мнение. —Все-таки в таких стесненных городских условиях, в которых приходится работать, другое инженерное решение вряд ли возможно. Также работы зависят от финансов. Другие решения будут более дорогими. Данное решение в полтора-два раза дешевле, чем все другие. В целом, считаю, что здесь оптимально подошли к решению проблемы.

Он рассказал, что на данный момент рабочие закрепляют сетку с помощью пластин и гаек, создавая «стеганое одеяло». После этого тросы зацепят по контурам и притянут сеть к скале. Параллельно с этими работами рабочие восстанавливают подпорную стену. Там работают 15 человек, на склоне — 11 альпинистов. Уже установлены 264 анкерных сваи глубиной от 4 до 16 метров.

По контракту работы должны завершиться до конца года, но подрядчик планирует сдать объект намного раньше.

Зеленая сетка на Красном спуске

Севастополь уже сталкивался с использованием геосинтетического полотна для укрепления склонов и отказался от его применения.

В 2020 году московская фирма «Научно-производственное объединение «Базальтум» проводила укрепительные работы на Красном спуске — это другая сторона Южной бухты. Но по решению департамента транспорта противооползневые работы прекратили. Тогда руководство департамента сообщало, что противоэрозионный материал геомат зеленого цвета, который использовал подрядчик для защиты склона, нарушает его эстетический вид. Поэтому было решено исключить его из конструкции тросово-сетчатой системы.

Сейчас Красный спуск просто затянут металлической сеткой.