Обвиняемый в убийстве бывшей тещи арестован

Балаклавский суд заключил под стражу на два месяца жителя Бахчисарайского района, зарезавшего в Севастополе мать своей бывшей жены.

По версии следствия обвиняемый 16 июня 2025 года умышленно на почве личных неприязненных отношений нанес потерпевшей удар ножом в область нижней челюсти. От обильной кровопотери 63-летняя женщина скончалась на месте. Мужчина считал, что мать его бывшей жены виновата в семейном разладе.

Вынося решение об аресте, суд учел степень общественной опасности преступления, обстоятельства произошедшего, данные о личности обвиняемого. На протяжении длительного времени он был знаком с погибшей, это может оказать давление на свидетелей. Обвиняемый может скрыться, воспрепятствовать следствию и угрожать свидетелям по делу.

«При изложенных обстоятельствах, удовлетворяя ходатайство следователя, суд не нашел оснований для избрания в отношении обвиняемого более мягкой меры пресечения», — сообщила пресс-служба Балаклавского районного суда Севастополя.