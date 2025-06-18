На фотографиях — отдавшие жизнь за Отечество севастопольцы

Региональное отделение Российского военно-исторического общества при поддержке Черноморского флота, Музея обороны Севастополя и Центрального Благочиния Севастополя в День города, 14 июня открыло выставку «Герои и подвиги».

Со стендов у Владимирского собора-усыпальницы адмиралов смотрят живые лица с семейных фотографий. Это Герои России, кавалеры Ордена Мужества — севастопольцы, отдавшие свои жизни в борьбе против национализма, бандеровщины и неонацизма.

Участники торжественной церемонии возложили цветы к памятному знаку «Героям СВО», а благочинный Центрального округа Сергий Халюта провел панихиду по всем воинам, погибшим на защите Отечества. В мероприятии приняли участие волонтеры и члены Общественной палаты.

Особые слова были сказаны об Андрее Палие, бывшем заместителе командующего Черноморского флота, председателе Морской коллегии Севастопольского городского отделения РГО.