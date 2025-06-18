Мальчик упал в бассейн без воды

В детскую больницу Севастополя поступил семилетний ребенок с серьезными травмами. Как ребенок упал в бассейн, никто из взрослых не видел.

Семья с двумя детьми из Московской области гостила у родственников в частном доме в Любимовке. В момент происшествия (16 июня, примерно в 19.40) отец с младшим из детей вышли во двор, услышали крик и обнаружили старшего сына лежащим на дне пустого бассейна глубиной 1,8 метра. Родители вызвали «скорую» и попытались оказать первую помощь до прибытия медиков.

Как именно мальчик оказался в бассейне, установить не удалось, поскольку никто из взрослых не видел момента падения. В настоящее время пострадавший госпитализирован, у него черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, перелом теменной кости и гематома.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося. Семья пострадавшего мальчика характеризуется положительно. По данным проверки, условия жизни и воспитания детей полностью соответствуют необходимым нормам.

Пресс-служба УМВД России по Севастополю обращает внимание родителей на необходимость постоянного контроля за детьми вблизи потенциально опасных объектов. Кратковременная потеря бдительности взрослых может привести к трагедии. Пустой бассейн представляет не меньшую угрозу, чем наполненный водой.