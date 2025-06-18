Ловить креветок и собирать мидии до осени нельзя!
Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства напомнило рыбакам и прочим любителям морепродуктов, что с 1 июня по 31 августа 2025 года установлен запретный период для добычи креветок черноморских и мидий в акватории Черного моря.
За нарушения Правил рыболовства предусмотрена административная ответственность, а в случае нанесения крупного ущерба водным биологическим ресурсам — уголовная ответственность.
Ограничения связаны с защитой популяции отдельных видов водных биологических ресурсов.