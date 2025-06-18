Дайверы раскрывают тайны морских конвоев

Команда аквалангистов экспедиции «Тайны черноморских конвоев-2025», приуроченной к 80-летию Победы, подняла со дна моря множество артефактов и обнаружила торпедный катер ТК-84, погибший в апреле 1943 года у мыса Дооб в районе Геленджика.

В состав экспедиционной команды входили дайверы из разных регионов России. Севастополь представляла мировая рекордсменка, фридайвер, член Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя (АПДКС) Анна Севастьянова.

— Это была моя вторая экспедиция под руководством председателя общественной организации «Батарея 29 БИС», большого ученого Александра Елкина. Только созданный им атлас затонувших кораблей Черного и Азовского морей с описанием объектов и указанием географических координат чего стоит, — начала свой эмоциональный рассказ А.Севастьянова.

Многие годы она посвятила подводному спорту: тренировкам, рекордам. Но в какой-то момент медали потеряли свою значимость. Ей захотелось искать новые смыслы: изучать тайны затонувших кораблей, восстанавливать имена погибших во время Великой Отечественной войны бойцов. В экспедицию ее пригласили как оператора. «Нам была поставлена задача — обнаружить артефакты, объекты, подтверждающие нахождение судов в данном месте, для их идентификации», — объяснила спортсменка.

Экспедиция проходила в начале мая в районе Геленджика. Во время Великой Отечественной войны тут базировались малые силы Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Оттуда в Новороссийск, Крым и Севастополь доставляли продовольствие, боеприпасы и подкрепление. Обратными рейсами вывозили раненых и гражданское население. Военные быстроходные катера не только конвоировали транспортные караваны, но выполняли другие боевые задания. Они гибли в результате атак немецких самолетов и торпедных катеров.

Эсминец «Шаумян»

Один из кораблей, лежащих на дне в акватории Геленджика, — эсминец «Шаумян». Он принимал участие в обороне Одессы и Севастополя, обеспечивал высадку десанта в тяжелых условиях, в том числе в ходе Керченско-Феодосийской операции.

В апреле 1942 года эсминец был подбит вражеской авиацией под Геленджиком и сел на мель. Несколько следующих немецких атак полностью разрушили судно. Все попытки экипажа спасти эсминец успехом не увенчались. На сегодняшний день в месте затопления корабля можно обнаружить куски обшивки, боеприпасы, шпангоуты, лежащие на глубине 6-12 метров.

— «Шаумян» — довольно большой объект, лежащий на небольшой глубине. Разброс частей от берега примерно от 50 до 80 метров. В первый нырятельный день была солнечная погода. Хотя воды там мутные за счет песчаного дна, но мне повезло найти торпеду и ППШ (пистолет-пулемет Шпагина). Сразу было трудно определить, что есть что, поскольку все предметы обросли ракушками, водорослями, частично утоплены в песке, — поделилась впечатлениями А.Севастьянова.

Мамин зеленый свитер

Другим примечательным эпизодом стало погружение аквалангистов к обнаруженному ранее торпедному катеру ТК-84.

Катер вышел из Геленджикской бухты в сторону мыса Дооб на поиск пилотов сбитых советских самолетов 19 апреля 1943 года. У мыса он был атакован вражеской авиацией. Командир и мотористы погибли, катер затонул в достаточном отдалении от берега. Выжить удалось только радисту Степану Давыдовичу Нежевлюку. Он был ранен, потом восстановился, и его отправили в Керченский пролив на точно таком же катере.

По словам А.Севастьяновой, несколько лет назад в водах Керченского пролива та же группа дайверов обнаружила обломки этого, второго торпедного катера. В радиорубке были найдены останки членов экипажа, среди которых, по документам, значился и Степан Нежевлюк. Поисковикам удалось найти семью радиста, у них сохранились его письма с фронта. В одном из них боец благодарил мать за связанный для него теплый зеленый свитер. Именно по зеленому свитеру и удалось опознать радиста.

— Это невероятные вещи. Это история не просто одного человека и его семьи, а нашей страны, народного подвига. Не нашли бы тогда поисковики этот свитер, мы бы в жизни не смогли бы идентифицировать останки бойца, — уверена наша собеседница.

Артефакты передадут в музей

Поисково-исследовательский центр «Черномор», куда поступали все находки, поднятые со дна моря, имеет специальное лазерное оборудование для бережной очистки артефактов от наростов и образований. Все находки обещают тщательно изучить и отреставрировать. В дальнейшем часть из них передадут в музеи для экспонирования на выставках и патриотических мероприятиях.

Подводные поисковые экспедиции «Тайны черноморских конвоев» вот уже несколько лет организуют Морской поисково-исследовательский центр «Черномор» из Геленджика, РОО «Батарея 29 БИС» из Крыма и «Поисковое движение России» в Краснодарском крае.