Автобусу №137К изменили схему движения

Из-за ремонта моста через реку Черная автобус №137К в Инкерман не заезжает, когда едет со стороны Качи в Севастополь.

Его маршрут теперь проходит по трассе «Таврида» и Президентской дороге в обход автостанции «Инкерман». Но при движении из города (с пл.Ушакова) заезд на автостанцию «Инкерман» сохранили.

Временная схема будет действовать до сентября. Ее ввели в связи с реверсивным движением на время ремонта моста через реку Черная в Инкермане и огромными пробками из-за этого.

Департамент транспорта обещает, что работы на мосту будут завершены в ноябре.

Напомним, что автобусный маршрут №137К осуществляет регулярные перевозки по нерегулируемому тарифу (это значит — без льгот) с пл.Ушакова в Качу. В каждую сторону он делает 12 рейсов в день. Первый рейс из Качи — в 6.45, последний — с пл.Ушакова — в 19.30.