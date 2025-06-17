Представлен новый вид ЦКБ «Черноморец»

На градостроительном совете утверждена новая концепция развития территории в районе пл.Лазарева и превращения здания бывшего конструкторского бюро в отель категории «пять звезд».

Как сообщила пресс-служба правительства Севастополя, 17 июня на заседании градостроительного совета под председательством губернатора Михаила Развожаева представлена новая концепция комплексного развития территории (КРТ) между пр.Нахимова и ул.Воронина. Проект стал результатом длительной работы с экспертным сообществом и общественностью, направленной на создание современного решения для одного из ключевых участков центра города, учитывающего вместе с этим исторический контекст.

Губернатор напомнил, что представленная в прошлом году реконструкция ЦКБ «Черноморец» в пятизвездочный отель вызвала дискуссии. Поэтому проектировщики решили пересмотреть подход не только к самому зданию, но и всей окружающей территории.

«Мы посмотрели на проект шире — не как просто реконструкцию КБ «Черноморец», а как комплексное преобразование всего квартала, сложившегося исторически в разные периоды», — подчеркнул губернатор.

Территория включает в себя несколько значимых объектов: здание бывшего ЦКБ «Черноморец» на Большой Морской, 1, остатки исторических построек 19 века, послевоенное здание «Детского мира», а также малоформатные строения 1990-х годов. Задача состояла в том, чтобы максимально подчеркнуть историческую ценность места и придать ему современную функциональную нагрузку.

В рамках обновленного плана здесь будет пятизвездочный отель на 115 номеров, бутик-отель на 59 номеров, апарт-отель на 22 номера, конгресс-центр, кафе в восстановленном здании «Дома Кондакова», подземный паркинг, уличный бассейн, благоустроенные внутренние дворы и открытые общественные пространства.

Изюминкой проекта станет восстановленное здание «Дома Кондакова» — исторического объекта, который на рубеже 20 века был известен как «Мануфактурный дом наследников Михея Кондакова». Предлагается полностью воссоздать снесенное в послевоенные годы здание в изначальном историческом облике.

«Мы не меняем сложившуюся высотную структуру и не закрываем важные памятники: наша задача была сохранить дух города и при этом предложить современные решения, которые впишутся в историческую среду органично», — объяснил руководитель архитектурного проекта, директор ООО «АПБ «Основа» Максим Стрецкис.

«Единый стиль, в котором планируется построить здание пятизвездочной гостиницы и весь квартал, гармонично впишется в архитектуру города, украсит улицу Воронина, не говоря уже о воссоздании «дома Кондакова». В этом случае городу возвращается утраченное историческое архитектурное наследие, красивейшее здание, которое, уверен, станет точкой притяжения для туристов. И если инвестор пойдет на это, то для Севастополя это будет только на благо. Относительно здания «Детского мира» отмечу, что сейчас оно действительно диссонирует со всей центральной застройкой и архитектурой центра», — поддержал проект председатель заксобрания Владимир Немцев.

Его реализация будет осуществляться через механизм комплексного развития нежилой застройки. «Проект предполагает комплексное обновление центра Севастополя с сохранением наследия и исторического облика и соответствующим выводом диссонирующих объектов. Срок его реализации будет зависеть от согласования интересов и прохождения всех необходимых конкурсных процедур», — подчеркнул исполняющий обязанности заместителя губернатора Максим Жукалов.

Концепция комплексного развития территории была одобрена градостроительным советом. Далее начнется процедура торгов за право реализации проекта КРТ. После этого будет произведен выкуп необходимых объектов и подготовка полного пакета документов для получения разрешения на строительство.

Проект еще раз рассмотрят на архитектурном совете до начала строительных работ, пообещали в правительстве Севастополя.