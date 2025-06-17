Огонь уничтожил более гектара растительности

В первый день особого противопожарного режима в Севастополе сотрудники МЧС России ликвидировали четыре возгорания.

Самым крупным стал пожар в районе кольцевой развязки камышовской объездной дороги, охвативший площадь в один гектар. Сильные порывы ветра осложняли ситуацию, но распространиться пламени пожарные не дали и одолели его за три часа. В ликвидации возгорания участвовали 32 человека и 10 единиц техники, из них от МЧС — 25 специалистов и шесть автомобилей.

Причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, объяснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

Также 16 июня растительность горела у сел Полюшко, Родное и у поселка Любимовка.

ГУ МЧС России по Севастополю напоминает, что с 16 июня в городе действует особый противопожарный режим. Важно строго соблюдать правила пожарной безопасности на природе!