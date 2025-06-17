Неприметный сельский дом был нарколабораторией

Изготовление «синтетики» организовал 35-летний «химик» из Краснодарского края. В даркнете он списался с анонимным администратором наркомаркета и предложил ему изготавливать мефедрон в больших объемах. Кураторы живо заинтересовались бизнес-проектом, приобрели в селе под Ставрополем дом под нарколабораторию. Для перевозки и сбыта мефедрона наняли четверку оптовых курьеров и двоих розничных закладчиц.

Пресс-служба УМВД России по Севастополю сообщила, что полицейские задержали троих наркокурьеров, приехавших в город-герой на арендованном автомобиле. В запасном колесе было спрятано почти четыре килограмма мефедрона. После этого были задержаны «химик», еще один курьер с двумя килограммами наркотиков в Краснодарском крае, а также две закладчицы, успевшие сделать почти 40 тайников в Севастополе и Ялте.

Для ликвидации подпольной нарколаборатории севастопольские полицейские отправились в служебную командировку в Ставропольский край. Изъятые в ходе обыска более восьми килограммов готового наркотика, 234 пластиковых канистры с компонентами для его производства, а также различное оборудование и емкости пришлось вывозить грузовиком.

Эксперты-криминалисты установили, что изъятой партии хватило бы для синтеза почти 46 кг мефедрона. А это уже «незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенное организованной группой».

Все семеро участников криминальной группы взяты под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.