Лаванда в Тургеневке зацвела по графику

Самое большое лавандовое поле в России и одно из самых больших в Европе, находящееся в Бахчисарайском районе Крыма, окрасилось в фиолетовый цвет, сообщил ТАСС директор агрофирмы «Тургеневская» Алексей Мишин.

«Цветение в этом году произошло в то время, в которое ожидалось. Сейчас лаванда уже набрала порядка 85-90% цвета, фиолетовые поля уже видны издалека, с [трассы] «Тавриды». В ближайшую неделю она станет еще ярче и будет сохранять цвет примерно до конца июля», — рассказал А.Мишин.

Он отметил, что сроки цветения будут зависеть от погодных условий. В случае их ухудшения лаванда может чуть раньше начать приобретать серый цвет.

Агрофирма «Тургеневская» владеет одним из самых больших полей лаванды в Европе. Всего предприятие имеет свыше 200 гектаров лавандовых полей в Бахчисарайском районе, на которых растет четыре сорта 'лаванды. Также на 30 га здесь выращивают два сорта роз.

Как посмотреть на лаванду

На сайте агрофирмы есть подробная инструкция, как попасть на лавандовое поле под Бахчисараем. Координаты главного входа на лавандовое поле: 44.700326, 33.835304.

С 17 июня ежедневно с 8.00 до 21.00 работает касса. С 22.00 до 4.00 выход на поле запрещен. Для посещения полей на рассвете с 4.00 до 8.00 требуется предварительное бронирование.

Билет на разовое посещение: 300 рублей, для пенсионеров и лиц 65+ — 200 рублей.

Бесплатно на поле пускают (при наличии подтверждающих документов):

— детей до 16 лет;

— инвалидов с одним сопровождающим;

— жителей Бахчисарайского района по паспорту с регистрацией;

— многодетных родителей;

— участников и ветеранов боевых действий.