Донорам вручили медали и благодарности

Несмотря на все достижения современной медицины, до сих пор бывают ситуации, когда без донорской крови спасти жизнь человека невозможно.

В «Центре крови» поздравляли людей, которые добровольно и безвозмездно сдают кровь для спасения человеческих жизней. Торжественное мероприятие посвятили прошедшему накануне Международному дню донора крови, который отмечают 14 июня. Но из-за длинных праздников акцию перенесли на 17 июня.

— В этот день мы поздравляем всех наших доноров и особенно тех, которые активно участвует в развитии донорского движения Севастополя, — рассказал журналистам и.о. главного врача «Центра крови» Вадим Антилогов.

Медали Почетных доноров Министерства здравоохранения Российской Федерации были вручены Сергею Тарасенко и Алексею Дановскому. Благодарности получили коллектив некоммерческой организации социальной поддержки «Счастье без границ» и активисты движения.

— Я сдавал кровь 46 раз. Из них было 32 забора цельной крови, остальные донации — кровь на тромбоциты и плазму. Первый раз я помогал своему сослуживцу, когда ему потребовалось переливание. Это было 10 лет назад. Потом я прекратил сдачу, но последние пять лет я активно сдаю кровь, а последние три года — очень активно. Считаю, что помогать товарищам — это святое дело! — говорит Почетный донор С.Тарасенко.

Руководитель благотворительного фонда «Счастье без границ» Альбина Вахитова рассказала, что их организация занимается социальной поддержкой детей, а также популяризацией донорства костного мозга.

— В нашей стране существует дефицит доноров костного мозга. Вероятность найти совместимого донора очень низка, особенно если речь идет о неродственном донорстве: порядка 1 к 10000. В среднем, для родственников вероятность совпадения несколько выше, но все равно не превышает 50%, а чаще составляет 25%. Поэтому чем больше потенциальных доноров, тем больше шансов на спасение. В Севастополе в регистр доноров костного мозга на данный момент включены 250 доноров. На самом деле, это небольшая цифра, — объяснила А.Вахитова.

По ее словам, стать донором костного мозга может каждый здоровый человек от 18 до 35 лет. Это не сложная процедура. Чтобы попасть в регистр доноров костного мозга необходимо сдать всего три миллилитра крови.

Каждый день в Центр крови на ул.Адмирала Октябрьского приходит полсотни доноров, в месяц — порядка тысячи. Среди них много молодых людей: студентов, бывших школьников, курсантов и молодых военнослужащих. Сдача крови — благородная миссия.

На данный момент Центр ждет доноров с группой крови 0+ и всех групп с отрицательным резусом.

Всемирный день донора крови был учрежден по инициативе Всемирной организации здравоохранения в мае 2005 года. В этот день в 1868 году родился Карл Ландштейнер, австрийский врач-иммунолог, получивший в 1930 году Нобелевскую премию за открытие групп крови человека.