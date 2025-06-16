За укус бродячей собаки парень получит 10 тысяч рублей

Департамент городского хозяйства не смог обжаловать решение суда первой инстанции и будет компенсировать подростку моральный вред от укуса животного без владельца.

Установлено, что 1 января 2024 года на ул.4-й Бастионной около 21.00 на 15-летнего подростка, который шел домой с пл.Ушакова, напали две бродячие собаки. Увидев, что животные приближаются к нему с лаем, парень ускорил шаг, а потом побежал. Одна из собак его догнала и укусила за ногу. Подростку понадобилась медицинская помощь и курс вакцинации от бешенства. В момент нападения он сильно испугался.

«Вопреки требованиям действующего законодательства департаментом городского хозяйства Севастополя не реализованы полномочия по отлову и содержанию животных без владельцев. В этой связи прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с департамента компенсации морального вреда, причиненного нападением и укусом безнадзорных животных. Иск прокурора удовлетворен. Ленинский районный суд Севастополя вынес решение о взыскании в пользу подростка 10 тысяч рублей», — сообщала пресс-службы прокуратуры города.

Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции, но и городской суд поддержал позицию прокуратуры. Судебный акт оставлен без изменений и вступил в законную силу.