Выбирать губернатора и муниципальных депутатов будут три дня

Для комфорта избирателей голосование на выборах губернатора Севастополя и депутатов Ленинского и Гагаринского муниципальных образований, назначенных на 14 сентября, пройдет в течение трех дней подряд — 12, 13 и 14 сентября, сообщила Севастопольская городская избирательная комиссия.

«В связи с тем, что в Севастополе продолжает действовать повышенный желтый уровень террористической опасности, а также для удобства избирателей, принято решение о проведении голосования на выборах губернатора города Севастополя и иных совмещенных с ними выборах, назначенных на 14 сентября 2025 года, в течение нескольких дней подряд», — отметила председатель Севгоризбиркома Нина Фаустова.

Муниципальный фильтр

В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора Севастополя должны быть представлены подписи депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований города Севастополя. Процент прохождения фильтра устанавливается законом субъекта Российской Федерации в пределах 5-10% от общего количества муниципальных депутатов. В Севастополе планка муниципального фильтра максимальна — 10%.

При этом депутаты-подписанты должны представлять не менее трех четвертей от общего количества муниципальных образований в субъекте.

Таким образом, кандидат на должность губернатора Севастополя должен представить в городскую избирательную комиссию подписи 12 муниципальных депутатов, собранные в восьми из 10 внутригородских муниципальных образований.

Надо отметить, что муниципальные депутаты в Севастополе — все из «Единой России».