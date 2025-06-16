Вертолетный завод передадут Ростеху к середине 2027 года

Севастопольское авиационное предприятие уже начали преобразовывать в акционерное общество, и оно будет передано госкорпорации «Ростех» до середины 2027 года, сообщили ТАСС в правительстве Севастополя. Передача происходит по указу президента РФ, подписанному в мае 2024 года.

«ФГУП «Севастопольское авиационное предприятие» преобразуется в акционерное общество, 100% акций которого передаются государственной корпорации «Ростех» в качестве имущественного взноса Российской Федерации. <...> Срок реализации мероприятий по реорганизации предприятия правительством Российской Федерации составляет 25 месяцев», — говорится в ответе правительства на запрос ТАСС.

Сейчас правительство Севастополя и Ростех обсуждают направления будущего развития предприятия. Планы строятся на среднесрочную и долгосрочную перспективы.

«Учитывая специфику деятельности предприятия, основным направлением являются гособоронзаказы, соответственно данная информация имеет ограниченный доступ и не могут быть изложены», — добавили в правительстве.

«Севастопольское авиационное предприятие» занимается капитальным ремонтом, переоборудованием и модернизацией различных типов вертолетов, связи и навигации. Завод был основан в октябре 1929 года.