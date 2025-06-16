Сувенирный магазин получил грант и будет расширяться

Полученные от Севастополя полмиллиона рублей Алина Андриц потратит на оплату аренды магазина на Большой Морской и расширит ассортимент продукции.

В магазине продают футболки, шопперы и другую сувенирную продукцию с севастопольской символикой.

— Этот проект один из ярких примеров, когда государственная поддержка дает перспективу для развития в самом начале проекта. Алина Андриц — молодой предприниматель, получила поддержку от государства в полмиллиона рублей в прошлом году и на сегодняшний день достаточно активно расширяет свой бизнес, — рассказала о своей подопечной директор центра «Мой бизнес» Наталья Борисова.

Идея создать магазин сувениров родилась у А.Андриц несколько лет назад, когда она училась в университете.

— Я подумала, что в Севастополе нет магазина, в котором представлена различная современная продукция, интересная как для молодежи, так и для старшего поколения. Мы с девочками-подружками сидели рисовали разные дизайны и, когда я выпустилась из университета, то решила попробовать реализовать свою идею. Я обратилась в центр «Мой бизнес», прошла курсы по подготовке к открытию бизнеса, подала заявку на грант и выиграла, — поделилась делится формулой успеха молодой предприниматель.

В октябре 2023 года она открыла интернет-магазин, в котором продавала чехлы на телефон, обложки на паспорт и другие сувениры. Но уже через год с господдержкой ей удалось открыть настоящий магазин на одной из центральных улиц города.

— С помощью грантовой поддержки мы смогли наполовину расширить ассортимент, закупить партии товара, оплатить три месяца аренды, заказать рекламу. И оборот магазина по сравнению с прошлым годом вырос в полтора раза, — поделилась достижениями А.Андриц.

По ее словам, магазин пользуется популярностью у гостей города и местных жителей, которые приходят за продукцией с севастопольской символикой.

Базовые футболки, худи, панамки, носки, шопперы она закупает у московских поставщиков. Дизайн разрабатывает сама, а местные швейные мастерские и типография наносят его на продукцию в виде вышивки или печати. В магазине также реализуют свечи, открытки, различную бижутерию — броши, подвески, которые изготавливают местные мастера под брендом магазина.

Бизнес А.Андриц ее вложений еще не окупил, но девушка уже задумалась о расширении торговых площадей.