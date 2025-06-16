Приглашают на просмотр фильма «Великий перелом»

В девяти городах-героях нашей страны — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Севастополе, Керчи, Новороссийске, Туле, Мурманске и Смоленске, а также в Курске — городе, ставшем уже в наше время символом мужества и героизма, в полдень в День памяти и скорби пройдет одновременный показ отреставрированной силами Госфильмофонда фильма режиссера Фридриха Эрмлера «Великий перелом», 1945 года.

Фильм рассказывает о судьбах тех, кто принимал участие в переломной Сталинградской битве. В течение пяти месяцев 1942 года город сопротивлялся фашистскому наступлению. Отдать Сталинград врагу значило проиграть войну, но и удержать город казалось почти невозможно... «Великий перелом» — один из первых фильмов, в котором война изображалась не через батальные сцены, а сквозь призму штабных совещаний и разработки стратегии полководцами высшего эшелона. Помимо разговорных штабных сцен в фильме присутствуют и кадры боев. Натурные съемки проходили на Ленинградском фронте при участии настоящих солдат и техники. Немецких военных в картине сыграли пленные фашисты. На первом Каннском кинофестивале в 1946 году картина получила главный приз, «Первую международную премию».

Фильм представят в обновленном формате, что даст возможность глубже прочувствовать историческую значимость отраженных в нем событий, сообщила пресс-служба Музея обороны Севастополя.

Перед началом показа зрителям продемонстрируют специальный видеоролик Госфильмофонда России, посвященный борьбе с неонацизмом. Он напомнит о важности сохранения исторической памяти и недопустимости повторения трагических ошибок прошлого.