«Почту Крыма» внесли в список стратегических предприятий России

Президент России Владимир Путин включил «Почту Крыма» в перечень стратегических объектов страны. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации .

«Внести в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный указом президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009... изменение, дополнив раздел 1 пунктом следующего содержания: «557 Почта Крыма, г.Симферополь», — говорится в документе.

Список стратегических российских предприятий состоит из социально значимых объектов и компаний, имеющих оборонное значение, важное для обеспечения национальной безопасности. В настоящее время в перечне значится более тысячи компаний.

«Почта Крыма» была создана в апреле 2014 года. Предприятие оказывает услуги почтовой связи в Крыму и Севастополе. В его структуру входит семь почтамтов, центр обработки и перевозки почты, 554 отделения почтовой связи, из них — 387 сельских, 152 городских и 15 передвижных.