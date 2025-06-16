По берегам рек искали нарушителей

В выходные и праздничные дни Севприроднадзор усилил контроль по выявлению нарушений в водоохранных зонах.

Согласно Водному кодексу РФ, использование таких зон ограничено для посещения. В частности, запрещена парковка автотранспорта на участках без твердого покрытия.

Во время рейдов сотрудники главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя применяли к нарушителям предупредительные меры — вели профилактические беседы, а также применяли административное наказание. По закону, штраф за нарушение в водоохранной зоне составляет от трех до четырех с половиной тысяч рублей.

Напомним, что неделей ранее при поддержке Севприроднадзора и администрации Балаклавского муниципального округа в районе села Хмельницкое на берегу реки Черная проходил рок-фестиваль Black river. После мероприятия там оказались представители общественной организации EcoPride, которые были шокированы количеством мусора, который оставили фестивальщики.

Водоохранная зона реки Черная составляет 100 метров.