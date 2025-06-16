Новому Херсонесу выделили федеральное финансирование

Более двух миллиардов рублей направят из резервного фонда Правительства России и федерального бюджета на содержание музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Соответствующее распоряжения подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«С помощью выделенных средств будут компенсированы расходы комплекса в 2024 году и обеспечено финансирование его работы в 2025 году. Речь идет о расходах, в том числе связанных с подготовкой и созданием новых экспозиций, приобретением оборудования для экспозиционного пространства и обеспечения безопасности», — говорится в документе.

Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» был возведен в Севастополе по поручению Президента Владимира Путина. Комплекс включает три музея: христианства, античности и Византии, Крыма и Новороссии, а также амфитеатр под открытым небом «Грифон арена», тематический парк и городок мастеров. С момента открытия «Нового Херсонеса» в июне прошлого года, его содержание и эксплуатация осуществлялась за счет средств благотворительного фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история».