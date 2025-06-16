На Фиоленте мужчина зарезал бывшую тещу

В полицию Севастополя 16 июня поступило сообщение о раненой женщине в районе СНТ «Риф». Пострадавшую спасти не удалось.

Очевидцы нападения вызвали «скорую», полицию и задержали злоумышленника в районе Т-образного перекрестка на Фиоленте.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю, прибывшие на место полицейские установили, что женщину зарезал ее бывший зять. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, убийство произошло 16 июня около 11.40. 63-летняя женщина с четырехлетним внуком шла из магазина домой в садовое товарищество. В этот момент на нее напал 46-летний житель Бахчисарая и ударил ножом в шею. Потерпевшая скончалась на месте.

Напавший — ее бывший зять. Около года назад из Бахчисарая к матери в Севастополь переехала его бывшая супруга с шестью детьми. Мужчина винил тещу в семейном разладе.

Ребенка, находившегося на месте происшествия, передали матери, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. В отношении задержанного мужчины следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения род стражу на период предварительного следствия.