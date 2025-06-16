На «Евразийских играх» в Севастополе установили новый рекорд России

Силач Гела Лурсманашвили из Ростовской области метнул пушечное ядро времен Крымской войны весом 14 кг почти на восемь метров.

В Севастополе в День города состоялись традиционные «Евразийские игры». В фестивале приняли участие восемь сильнейших атлетов из Белгорода, Донецкой Народной Республики, Керчи, Симферополя, Иркутской и Ростовской областей. Состязания прошли на территории парка «Патриот», сообщила пресс-служба АНО «Сильнейшая нация мира».

Силачи сражались в подъеме и переносе тяжестей. На первом этапе они поднимали гантели в 80 и 100 килограммов, 130-килограммовую «ось Аполлона» и каменный шар весом 120 кг. На втором этапе нужно было пронести на расстояние в 20 метров коромысло весом 360 кг и «колодец» весом 320 кг. Потом участники тягали автомобиль и поднимали «богатырское бревно».

«К Дню России и Дню города-героя Севастополя силачи порадовали новым зрелищным рекордом — Гела Лурсманашвили толкнул с места артиллерийское ядро весом 14 кг на 7 метров 80 см! Остальные участники составили ему мощную конкуренцию, что подтверждает высокий уровень этого достижения», — прокомментировал результат «игр» руководитель Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.

В итоге золотым призером соревнований стал Давид Шамей (Белгород); «серебро» — у Дмитрия Самойлова (Белгород); «бронза» — у Владислава Дука (ДНР) .

В рамках фестиваля прошли турниры по единоборству «Крымский стиль» и армейскому рукопашному бою.