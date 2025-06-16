К 100-летию «Артека» разработали рецепт фирменного торта

Шеф-кондитер Эстер Авдалимова, которая в течение нескольких месяцев разрабатывала фирменный рецепт, рассказала: «Я и моя команда специально к 100-летию «Артека» создавали рецепт, который будет использоваться на всех юбилейных мероприятиях в детском центре. Более того, мы привезли праздничный торт весом 500 килограммов, который будет представлен завтра, 16 июня, после окончания праздника. Я горжусь тем, что мне выпала честь сделать этот торт. У меня у самой пятеро детей, и я с удовольствием привезу их сюда. Они станут частью истории «Артека».

На устроенном кондитером в студии-столовой лагеря «Горный» мастер-классе артековцы, представляющие все лагеря центра, пекли и собирали десерт. Спустя полтора часа юные кондитеры вместе с поварами устроили чаепитие с только что испеченным юбилейным тортиком.

О лагере

«Артек» — самый знаменитый пионерский лагерь СССР — основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. «Артек» — один из самых результативных госпроектов развития в Крыму. Центр принимает более 40 тысяч детей в год. В 2025 году «Артек» отмечает 100-летие со дня основания.