Илья Журавлев призвал операторов связи улучшить мобильную инфраструктуру в Крыму

На базе штаба ЛДПР в Севастополе лидер городского отделения партии Илья Журавлев провел Экспертный совет. На этот раз речь шла о качестве мобильной связи на полуострове.

На связь сегодня жалуется большинство жителей Крыма и Севастополя. Люди называют три главных проблемы: низкое качество, высокие тарифы и плохая доступность.

Основной причиной такого положения дел эксперты считают отсутствие у федеральных операторов в регионе собственных сетей и откровенно слабое развитие инфраструктуры. Из 1000 запланированных базовых станций построено только 250 — да и те в основном вдоль дорог.

Опираясь на широкую поддержку жителей Крыма и экспертного сообщества, И.Журавлев настаивает на развитии инфраструктуры и повышении качества связи на полуострове от российских сотовых операторов.

«Связь — это вопрос не только комфорта, но и безопасности, доступа к госуслугам, возможности работать и учиться дистанционно. Очевидно, что здесь без системного подхода, без поддержки города, государства обойтись невозможно, — уверен И.Журавлев. — И мы будем добиваться решения проблемы всеми силами и ресурсами».

Сейчас севастопольское отделение ЛДПР совместно с экспертным сообществом готовит пакет конкретных предложений и взвешенных решений, которые лягут на стол ведущим российским операторам связи.

«Мы настаиваем на том, чтобы федеральные компании пересмотрели свое отношение к крымчанам. Мы — полноправная часть России и требуем к себе соответствующего отношения», — заявляет политик.

«Круглые столы» ЛДПР с привлечением представителей бизнеса, общественной палаты, депутатов и молодежи уже стали регулярными. Их участники обсуждают самые животрепещущие проблемы жителей региона и разрабатывают пути их решения. Также Экспертные советы являются частью подготовки к большой республиканской конференции по приходу крупных российских компаний в Крым.

На следующей неделе Севастопольская ЛДПР собирает «круглый стол» на тему роста цен на топливо в регионе. Планируется разработать конкретные предложения, которые позволят сдержать цены на топливо.

Политолог, член РАПК, Вадим Попов: «ЛДПР и Илья Журавлев поднимают важнейшую для Севастополя проблему — качество сотовой связи. Бесперебойная связь влияет на функционирование всего региона. Это ключевой фактор социальной и экономической стабильности».

По мнению политолога, крайне важным является тот факт, что севастопольская ЛДПР подключает к решению проблемы экспертное сообщество. «Это позволит подготовить действительно проработанные предложения, которые впоследствии будут представлены ведущим российским операторам связи», — считает В.Попов.